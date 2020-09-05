6 сентября. 17:00. Видеотрансляция матча «Рязань» — «Салют Белгород»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.info проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «Рязань» — «Салют Белгород».

«Рязань» и «Салют Белгород» называют в числе главных претендентов на первенство в группе 3. После четырех матчей «Рязань» лидирует в таблице, у команды – стопроцентный результат 12 очков, при разнице мячей 9-2. «Салют Белгород» располагается на третьей позиции с 10 баллами – три победы и одна ничья, разница мячей – 7-2.

Источник: еженедельник «Футбол.Хоккей»

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