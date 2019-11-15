«Манчестер Сити» избежит наказания за нарушение ФФП

«Манчестер Сити» избежит наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей. Клуб не будет отстранен от участия в еврокубках.

По информации источника, «горожане» должны выплатить будут только денежный штраф, и они смогут играть в Лиге чемпионов. Об этом официально объявят в декабре.

Ранее, англичан обвинили в том, что они предоставили недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела в 2014 году, также связанного с нарушением правил ФФП. Кроме того в тот же период «Ман Сити» дал ложную информацию о спонсорских соглашениях.

Напомним, в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы занимает четвертое место с 25 очками. В Лиге чемпионов «горожане» в группе С лидирует с 10 баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Athletic