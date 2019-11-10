Хосеп Гвардиола: «У «Манчестер Сити» будут шансы одержать победу»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче с «Ливерпулем». «Горожане» сыграют против команды Юргена Клоппа в рамках 12-го тура. 

«Люди вне клуба, люди из медиа называют нас то андердогами, то не андердогами. Я никогда так не думал.

Конечно, соперник впереди на шесть очков и фантастично выступает весь сезон, но я не везу команду на «Энфилд» с мыслью о поражении. У меня никогда не было таких мыслей. Всегда думаю о том, чтобы сделать что-то особенное, и у нас будут шансы одержать победу», — заявил Гвардиола.

Напомним, «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 31 очком. «Манчестер Сити» находится на четвертом месте с  26 баллами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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