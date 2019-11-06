Арсен Венгер — главный претендент на пост тренера «Баварии»

Автор: Дарья Григорьева 0

Венгер

Стал известен основной претендент на пост главного тренера «Баварии». Им оказался экс-специалист «Арсенала» Арсен Венгер. 

Сообщается, мюнхенцы рассчитывали на Ральфа Рангника, ранее работающего с «Хоффенхаймом» и РБ «Лейпцигом». Но немец отказался вести переговоры с «баварцами». Поэтому, утверждается, фаворитом Мюнхена является Венгер.

Ранее также говорилось, что француза рассматривают как временную кандидатуру до конца сезона-2019/20.

Напомним, сейчас Ральф Рангник работает в спортивном департаменте Red Bull.

«Бавария» осталась без главного тренера Нико Ковача. Это случилось в чемпионате Германии после разгрома мюнхенцев от «Айнтрахта» (1:5). Была информация, что Ковач ушел с должности по собственному желанию.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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