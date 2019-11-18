Харри Реднапп: «Тоттенхэму» нужно постараться продать Эриксена»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказался о полузащитнике команды Кристиане Эриксоне. Он посоветовал продать датского футболиста.

«По моему мнению, он не подпишет новый контракт. Думаю, он дождется, когда истечет срок действующего соглашения, и захочет стать свободным агентом следующим летом», — заявил экс-специалист «шпор».

Реднапп подчеркнул, что игрока стоит продать в зимнее трансферное окно: «Нужно дождаться января и постараться продать Эриксена. Но он, скорее всего, не станет уходить из клуба в январе, потому что летом станет свободным агентом».

Напомним, у хавбека уже были попытки уйти в другой клуб: в частности, в мадридский «Реал». Но этого не случилось.

В текущем сезоне чемпионата Англии Эриксен отыграл 10 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun