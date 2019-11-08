Жозе Моуринью готов возглавить «Баварию»

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить клуб из Германии. Он не против поработать с «Баварией». 

По информации источника, португалец хочет получить контракт сроком до 2022 года. Пока Мюнхен обдумывает запрос специалиста.

Сообщается, что ситуация с выбором главного тренера прояснится во время перерыва на матчи сборных.

Напомним, ранее была информация, что в качестве кандидатуры на пост тренера «баварцы» рассматривают специалиста «Аякса» Эрика тен Хага. Ральф Рангник, работающий в спортивном департаменте Red Bull, не стал вести переговоры с мюнхенцами. А от варианта с Арсеном Венгером «Бавария» решила отказаться.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter журналиста «La Gazzetta dello Sport» Николо Скиры

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Арсен Венгер

«Бавария» выбирает главного тренера. В шорт-листе Рангник, Венгер, Тен Хаг и Аллегри

Арсен Венгер — главный претендент на пост тренера «Баварии»

Нойер Мюллер

Томас Мюллер хочет покинуть «Баварию» в январе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 