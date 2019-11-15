Криштиану Роналду готов повторить мировой рекорд

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к установлению нового рекорда. В матче отбора Евро-2020 против Литвы (6:0) он сделал хет-трик.

Для форварда три мяча стали 96-м, 97-м и 98-м в составе национальной команды. Больше только на счету у игрока Ирана Али Даеи (109 голов). Чтобы повторить мировой рекорд, Роналду осталось забить 11 мячей за Португалию.

Напомним, в отборочном матче футболист забил свой первый мяч с пенальти на седьмой минуте. Затем в первом тайме он оформил дубль на 22-й. Третьим голом Роналду отличился во второй половине встречи на 65-й минуте. Потом форварда заменил Диогу Жота.

Кроме того нападающий провел 163-й матч за национальную команду. До европейского рекорда осталось 13 игр, а до мирового – 21 встреча.

В квалификации Евро-2020 в группе В Португалия занимает второе место с 14 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Squawka Football