Маурисио Почеттино может быть уволен из «Тоттенхэма»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может быть уволен со своего поста. Стало известно, когда это может случиться. 

По информации источника, руководство опасается, что аргентинцу не удастся спасти критическую ситуацию, неудачно начавшийся сезон. Поэтому клуб обдумывает возможность отставки Почеттино. Это может произойти после матча с «Вест Хэмом», если «шпоры» его проиграют.

Напомним, в чемпионате Англии лондонская команда уже пять матчей не может одержать победу.

Если аргентинского специалиста все-таки уволят, то «Тоттенхэму» придется выплатить тренеру около 14 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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