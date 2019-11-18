«Барселона» и «Реал» Мадрид включились в борьбу за Шкриньяра

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может сменить клубную прописку. Он заинтересовал «Барселону» и мадридский «Реал». 

По информации источника, испанские клубы хотят подписать футболиста уже в зимнее трансферное окно. Но утверждается, больше шансов на переход словака в другую команду будет в межсезонье.

Ранее, Шкриньяр уже попадал в сферу интересов топ-клубов. «Манчестер Сити» планировал купить игрока, но миланцы отказались от продажи даже за 60 млн евро. «Интер» сохранил защитника из-за настойчивой просьбы главного тренера Антонио Конте. Специалист считает, что Шкриньяр — ключевой игрок его команды.

Напомним, словацкий футболист в текущем сезоне Серии А провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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