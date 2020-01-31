«Локомотив» и ЦСКА проявляют интерес к защитнику «Тулузы» Рохелю

Защитник «Тулузы» Агустин Рохель, возможно, вернется в РПЛ. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы два российских клуба.

Сообщается, что уругваец может перейти в ЦСКА и «Локомотив». Именно эти клубы заинтересованы в трансфере игрока. Ранее стало известно, что Рохель не смог перейти в «Лечче».

Отметим, что 22-летний футболист уже играл в чемпионате России. Он играл за «Крылья Советов» в сезоне-2018/19.

В нынешнем сезоне Агустин Рохель провел за «Тулузу» 6 матчей в чемпионате Франции, однако он не сумел отметиться результативными действиями.

Фото: твиттер

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио