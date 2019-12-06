«Манчестер Юнайтед» стал сотрудничать с Alibaba Group

«Манчестер Юнайтед» объявил о партнерстве с китайской компанией Alibaba Group. Она занимается интернет-коммерцией.

Сообщается, что «красные дьяволы» в скором времени обеспечит экосистему Alibaba уникальным клубным контентом и расширит взаимодействие с китайской фан-базой.

Также в рамках партнерства на платформах Alibaba, насчитывающей более 700 миллионов потребителей, будет возможность посмотреть некоторые матчи основной команды, обзоры и прочее.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» начнет развивать свой канал на стриминговой платформе Alibaba под названием Youku. На канале будут транслировать игры женской команды и академии.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»