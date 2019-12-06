«Манчестер Юнайтед» стал сотрудничать с Alibaba Group

Автор: Роман Шлуинский 0

«Манчестер Юнайтед» объявил о партнерстве с китайской компанией Alibaba Group. Она занимается интернет-коммерцией.

Сообщается, что «красные дьяволы» в скором времени обеспечит экосистему Alibaba уникальным клубным контентом и расширит взаимодействие с китайской фан-базой.

Также в рамках партнерства на платформах Alibaba, насчитывающей более 700 миллионов потребителей, будет возможность посмотреть некоторые матчи основной команды, обзоры и прочее.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» начнет развивать свой канал на стриминговой платформе Alibaba под названием Youku. На канале будут транслировать игры женской команды и академии.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Денис Казанский: «В матче «Челси» — «МЮ» все решится во втором тайме»

РБ Лейпциг

«МЮ» заинтересовался Тимо Вернером

«Ювентус» намерен расстаться с несколькими игроками ради Поля Погба

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 