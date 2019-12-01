Роман Еременко может сыграть за сборную Финляндии на Евро-2020

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, возможно, будет выступать за сборную Финляндии на Евро-2020. Футболист не играл за национальную сборную с 2016 года.

По информации источника, после того, как в августе Еременко пообщался с главным тренером команды Маркку Канервой, он решил не играть за Финляндию в квалификации к Евро-2020.

Отец футболиста Алексей Еременко поделился мнением о возможном вызове Романа в сборную: «Присутствие Романа в сборной зависит от решения главного тренера. В этот раз команда отлично справилась и без Романа. Будущее зависит от решения Маркку касательно тактики и расположения игроков на поле.

Выступление за национальную команду, в первую очередь, потребует того, чтобы здоровье Романа было в порядке. В последнее время он хорошо играет и надеется, что такая ситуация продолжится».

«Хотел бы поблагодарить тех игроков, которые смогли добиться участия в этом турнире. Может быть, мне нужно будет поговорить с Романом позже. Конечно, для меня важно, чтобы в составе сборной на Евро-2020 были лучшие игроки», – прокомментировал Канерва итоги жеребьевки чемпионата Европы 2020.

Напомним, полузащитник «Ростова» не играет за национальную команду с сентября 2016 года. После этого Роман был дисквалифицирован за употребление кокаина. Однако главный тренер сборной Финляндии Канерва в 2018 году заявил, что хотел бы видеть Еременко в сборной после завершения дисквалификации.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Финляндии проведет матчи против Бельгии, Дании и России.