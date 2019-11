Сборная Бельгии объявила состав на матчи с Россией и Кипром

Стал известен состав сборной Бельгии на матчи отбора Евро-2020 против России и Кипра. Тренерский штаб команды объявил имена игроков.

Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матц Зельс, Хендрик ван Кромбрюгге;

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Жезон Денайер, Элиас Коббаут, Леандер Дендонкер, Брэндон Мехеле, Томас Вермален;

Полузащитники: Янник Карраско, Тимоти Кастань, Насер Шадли, Торган Азар, Кевин де Брюйне, Деннис Прат, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витцель;

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Эден Азар, Максим Лестьенн, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Дивок Ориги, Леандро Троссард, Яри Версхарен.

📝 This is our last squad of 2019! 😍 #RUSBEL #BELCYP #EURO2020 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/c7Uo4MLVWI

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 8, 2019