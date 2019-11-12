Рахим Стерлинг отстранен от матча с Черногорией

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не примет участие в одном матче в рамках отбора Евро-2020. Он не сыграет против сборной Черногории.

По информации источника, решение об отстранении футболиста принял главный тренер сборной Гарет Саутгейт. Причиной этого стал конфликт между Стерлингом и защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

Утверждается, что стычка между игроками не завершилась после матча 12-го тура АПЛ, а продолжилась в расположении национальной команды.

Стерлинг принес свои извинения, но его все равно отстранили.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian