«Барселона» интересуется Эрлингом Холандом

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд заинтересовал европейский топ-клуб. За футболистом следит «Барселона».

По информации источника, норвежец впечатлил каталонцев своей игрой в Лиге чемпионов. Но «сине-гранатовых» не устраивает цена, которую австрийский клуб установил за форварда.

«Зальцбург» требует за футболиста 100 млн евро. Испанцы считают, что это завышенная цена и не соответствует его рыночной стоимости.

Сообщается, если «быки» не изменят условие, то «Барселона» не будет покупать игрока.

Напомним, в чемпионате Австрии Холанд провел 12 матчей, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Официальный сайт ФК «Зальцбург»

Источник: ESPN