«Барселона» интересуется Эрлингом Холандом

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд заинтересовал европейский топ-клуб. За футболистом следит «Барселона». 

По информации источника, норвежец впечатлил каталонцев своей игрой в Лиге чемпионов. Но «сине-гранатовых» не устраивает цена, которую австрийский клуб установил за форварда.

«Зальцбург» требует за футболиста 100 млн евро. Испанцы считают, что это завышенная цена и не соответствует его рыночной стоимости.

Сообщается, если «быки» не изменят условие, то «Барселона» не будет покупать игрока.

Напомним, в чемпионате Австрии Холанд провел 12 матчей, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Официальный сайт ФК «Зальцбург»
Источник: ESPN

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анчелотти не стал нарушать запрет Де Лаурентиса из-за возможности получить штраф

Олег Шатов

Олег Шатов оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа G. «Зенит» на выезде уступил «РБ Лейпциг»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 