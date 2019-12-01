Хосеп Гвардиола: «Чтобы достичь того, что и в последние годы, нужно с большим уважением относиться ко всем командам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итог встречи 14-го тура АПЛ против «Ньюкасла». Встреча закончилась вничью — 2:2.

«Не стоит думать о Премьер-лиге или о количестве очков, нужно просто побеждать в матчах. Если мы не будем выигрывать – окажемся в более сложной ситуации.

В матче с «Ньюкаслом» мы показали, что хотим победить, мы все старались, чтобы выиграть матч. Чтобы достичь того, что и в последние годы, нельзя недооценивать соперников, нужно с большим уважением относиться ко всем командам.

Мы старались изо всех сил, но «Ньюкасл» хорошо противостоял, мы сделали все, чтобы выиграть матч. Впереди еще игры, мы должны попытаться выиграть, а там посмотрим, что произойдет», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» набрал только 29 очков после 14 туров чемпионата Англии. «Горожане» занимают второе место, однако у «Лестера» (29 баллов) есть игра в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Erevening News