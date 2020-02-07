Команды Английской Премьер-лиги предложили сделать 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайда с помощью ВАР

Клубы АПЛ хотят, чтобы в следующем сезоне возникли изменения в определении офсайда с помощью системы видеопомощи арбитрам. А именно они хотят иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов.

По данным источника, на встрече в четверг управляющий директор судейского органа Professional Games Match Officials Ltd (PGMOL) Майк Райли заявил председателям клубов, что при зазоре в 10 сантиметров 9 из 25 голов, которые были отменены после ВАР в этом сезоне, были бы засчитаны.

Сообщается, что PGMOL будет продвигать эту идею, однако для этого нужно будет одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) на его ежегодном собрании 29 февраля.

Если ИФАБ примет инициативу, то, возможно, этот зазор также введут и в Лиге чемпионов, так как в УЕФА недовольны мелкими офсайдами.

Фото: твиттер АПЛ

Источник: The Times