Ван Дейк о лидерстве «Ливерпуля»: «Сезон слишком длинный, чтобы праздновать сейчас»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ. Он также высказался о лидерстве команды в таблице.

«Очевидно, что «Ливерпуль» находится в очень хорошей ситуации. Это то, что мы не можем отрицать. Но знаем, сезон слишком длинный, чтобы праздновать сейчас, что наша команда на девять очков опережает «Ман Сити». Мы не будем этого делать.

«Ливерпуль» должен продолжать в том же духе и делать свою работу лучше, чем сейчас. Такой настрой мы будем использовать в каждом матче», — заявил голландский футболист.

Напомним, после 12-го тура АПЛ команда под руководством Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Горожане» располагаются на четвертой строчке с 25 баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com