Усман Дембеле снова травмировался. Футболист не играл с ноября

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле снова получил травму. Он повредил заднюю поверхность бедра. 

По информации источника, футболист досрочно ушел с тренировки «Барселоны», почувствовав дискомфорт в области задней поверхности бедра.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле принял участие в 5 матчах «Барселоны» в чемпионате Испании. Он забил один гол.

Напомним, Дембеле заканчивал восстановление после своей прошлой травмы. Француз получил разрыв мышцы бицепса бедра в игре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:1). Матч проходил 27 ноября.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Месси получил еще два личных приза и сравнил Азара с Роналду

Хосеп Гвардиола

Агуэро забил 1000-й мяч команд Гвардиолы за всю его тренерскую карьеру в чемпионатах трех стран

«Барселону» возглавил Кике Сетьен, который не выигрывал ни одного трофея

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 