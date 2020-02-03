Усман Дембеле снова травмировался. Футболист не играл с ноября

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле снова получил травму. Он повредил заднюю поверхность бедра.

По информации источника, футболист досрочно ушел с тренировки «Барселоны», почувствовав дискомфорт в области задней поверхности бедра.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле принял участие в 5 матчах «Барселоны» в чемпионате Испании. Он забил один гол.

Напомним, Дембеле заканчивал восстановление после своей прошлой травмы. Француз получил разрыв мышцы бицепса бедра в игре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:1). Матч проходил 27 ноября.

Фото: Global Look Press

Источник: As