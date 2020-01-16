Криштиану Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» из-за синусита и, возможно, не сыграет с «Пармой»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Причина — последствия синусита.

Синусит — воспаление слизистой оболочки любой из околоносовых пазух носа. Именно из-за последствий этой болезни португалец не провел тренировку.

Из-за этого футболист также не сыграл в матче Кубка Италии против «Удинезе» (4:0).

Отмечается, что пока не известно, примет ли участие Роналду в игре 20-го тура Серии А против «Пармы». Встреча «Ювентус» — «Парма» состоится 19 января. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»