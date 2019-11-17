Перес определил трансферные цели мадридского «Реала»

Автор: Дарья Григорьева 0

Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с главными трансферными целями клуба. Он обратил внимание на четырех футболистов. 

По информации источника, главная цель Переса — норвежский форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд. Во всех турнирах на клубном уровне игрок забил 26 мячей и сделал шесть голевых передач в 18 матчах.

Также в планы президента «сливочных» попали еще один нападающий, футболист «Эвертона» Мойзе Кин, полузащитник «Вильярреала» Самюэль Чуквуэзе и хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

Напомним, в чемпионате Испании пока королевский клуб располагается на втором месте с 25 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: El Desmarque

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