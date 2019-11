Фрэнк Лэмпард — лучший тренер в октябре в АПЛ

Английская Премьер-лига определилась с лучшим тренером октября. Им стал специалист «Челси» Фрэнк Лэмпард.

В прошлом месяце «синие» под его руководством выиграли три матча из трех (против «Ньюкасла», «Саутгемптона» и «Бернли»).

На звание лучшего тренера также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Брендан Роджерс («Лестер»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Вилла»).

The Barclays @PremierLeague Manager of the Month for October!

Congratulations, Frank! 🥇👏 pic.twitter.com/fu1IBFAoTq

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 8, 2019