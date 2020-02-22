Кубок Легенд. Сборная России обыграла Испанию и вышла в финал турнира

В заключительной игре группового этапа «Кубка Легенд» Россия встречалась с Испанией. Россияне одержали в этом матче победу и вышли в финал турнира, где сыграют со сборной Звезд.

Кубок Легенд. Группа А

Испания — Россия — 2:5 (1:2).

Голы: 0:1 — Титов (3), 1:1 — Родригес (14), 1:2 — Самедов (19), 1:3 — Тихонов (22), 1:4 — Самедов (25), 1:5 — Колодин (28), 2:5 — Сенна (40).

Таким образом, Россия сыграет в финале турнира со сборной Звезд. Испания, которая заняла второе место, проведет матч за 3-е место с Германией.

По итогам трех матчей в группе А сборная Турции набрала одно очко и заняла 4-е место. Португалия с 3 баллами находится на 3-й позиции.

Источник: Еженедельник «Футбол»