Тони Кроос: «Не назвал бы Германию одним из главных фаворитов Евро»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о положении сборной Германии. Он рассказал о шансах национальной команды на Евро-2020.

«Нам все еще немного не хватает опыта, но что-что у нас уже получается все лучше и лучше. Незадолго до начала финального турнира будем знать, на что мы способны . Сейчас я бы не стал называть нас одним из главных фаворитов Евро. Но это не всегда что-то значит», — заявил футболист.

Бундестим вышла на свой 13-й чемпионат Европы подряд. Этот результат считается рекордом среди всех сборных.

16 ноября Германия сыграла против Беларуси (4:0) и, таким образом, завоевала путевку на Евро. Команда под руководством Йоахима Лева пока лидирует в группе С с 18 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА