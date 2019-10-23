Доменико Тедеско оштрафован на 10 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах по итогам встреч 13-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (1:1) и «Спартак» – «Рубин» (0:0). Напомним, матчи проходили в минувшие выходные.

«Тедеско оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что трижды вышел за пределы технической зоны.

Шаронов (главный тренер «Рубина» — прим. Еженедельник «Футбол») вышел из технической зоны шесть раз и оштрафован на 20 тысяч рублей.

На 110 тысяч рублей оштрафовано московское «Динамо» по итогам матча с «Краснодаром». На 63-й минуте болельщики «Динамо» вывесили несогласованный баннер, третье слово в котором носило ненормативный характер, за это «Динамо»наказано на 50 тысяч рублей, еще 60 тысяч клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи.

Исполняющий обязанности главного тренера команды Кирилл Новиков покидал пределы техзоны, его штраф – 10 тысяч», – сообщил Григорьянц.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: ТАСС