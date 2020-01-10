«Барселона» рассматривает вариант с назначением Хави на пост главного тренера

Автор: Роман Шлуинский 0

Хави

Главный тренер «Аль-Садда» Хави может возглавить «Барселону». Каталонский клуб рассматривает вариант с назначением бывшего игрока клуба.

Сообщается, что сегодня в Дохе генеральный директор «сине-гранатовых» Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль встретились с 39-летним тренером, чтобы обсудить данный вопрос.

Напомним, на данный момент Хави — главный тренер «Аль-Садда». Он был игроком за «Барселону» с 1998 по 2015 год.

Ранее стало известно, что Эрнесто Вальверде не будет уволен с поста главного тренера «Барселоны», так как руководству понравился матч с «Атлетико» (2:3).

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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