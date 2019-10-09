Казань намерена провести финал Лиги Европы в 2023 году

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о желании города принять финал Лиги Европы в 2023 году. Российский футбольный союз также поддерживает идею провести финал еврокубкового турнира в столице Татарстана.

По словам главы союза Александра Дюкова, город имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований.

Ранее Казань также подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Среди других претендентов — Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

В Казани есть две арены, которые подходят для проведения подобного матча – «Казань-Арена» и Центральный стадион.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Эхо Москвы