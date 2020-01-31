«Боруссия» арендовала у «Ювентуса» Эмре Джана с обязательной опцией выкупа

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан продолжит карьеру в Германии. Дортмундская «Боруссия» арендовала 26-летнего игрока до конца сезона.

Сообщается, что аренда игрока обошлась «шмелям» в 1 миллион евро. Однако по договору дортмундцы обязаны будут выкупить футболиста за 25 миллионов евро, если будут выполнены определенные условия. Оплатить трансфер «Боруссии» следует в течение трех финансовых лет.

В нынешнем сезоне Эмре Джан провел за «Ювентус» 8 матчей в чемпионате Италии. Отметиться результативными действиями футболисту не удалось.

Фото: твиттер дортмундской «Боруссии»

Источник: официальный сайт дортмундской «Боруссии»