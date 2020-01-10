ЦСКА отдал Такуму Нисимуру в аренду «Портимоненсе»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Форвард ЦСКА Такума Нисимура перешел в «Портимоненсе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа 23-летнего японца.

Также московский клуб подтвердил возвращение хавбека Лукаса Сантоса в «Васко да Гама» в связи с истечением срока аренды. ЦСКА не стал его выкупать за 4,8 млн евро.

Нисимура выступает за ЦСКА с сезона-2018/19. За это время он провел за клуб 17 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

«Портимоненсе» занимает 17-е, предпоследнее, место в чемпионате Португалии, набрав 13 очков за 15 туров.

Фото: твиттер ЦСКА
Источник: официальный сайт ЦСКА

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