Усман Дембеле дисквалифицирован на 2 матча и пропустит класико

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле дисквалифицирован на два матча. Он наказан за недовольство судьей.

Француз был удален в матче 8-го тура Ла Лиги против «Севильи» (4:0) за недовольство решением арбитра удалить защитника каталонского клуба Рональда Араухо.

Дембеле сказал арбитру Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что «он очень плох», повторив это несколько раз. Кроме того, игрок активно жестикулировал вблизи от Лаоса.

Таким образом, 22-летний вингер не сыграет против «Эйбара» 19 октября и в класико с «Реалом» 26 октября.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca