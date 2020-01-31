Вячеслав Малафеев перестал работать в спортивном департаменте «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев покинул спортивный департамент клуба.

В качестве заместителя спортивного директора, Малафеев руководил работой «Зенита-2» и молодежной команды. Также он в его обязанности входили трансферы и подписание контрактов с игроками.

Сообщается, что вместе с Малафеевым из клуба ушел и его помощник Александр Макаров.

Напомним, Вячеслав Малафеев стал работать в «Зените» в ноябре 2017 года. Пока неизвестно, кто заменит Малафеева на этой должности.

Фото: твиттер Вячеслава Малафеева

Источник: «Спорт-Экспресс»