Вячеслав Малафеев перестал работать в спортивном департаменте «Зенита»

Автор: Роман Шлуинский 0

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев покинул спортивный департамент клуба.

В качестве заместителя спортивного директора, Малафеев руководил работой «Зенита-2» и молодежной команды. Также он в его обязанности входили трансферы и подписание контрактов с игроками.

Сообщается, что вместе с Малафеевым из клуба ушел и его помощник Александр Макаров.

Напомним, Вячеслав Малафеев стал работать в «Зените» в ноябре 2017 года. Пока неизвестно, кто заменит Малафеева на этой должности.

Фото: твиттер Вячеслава Малафеева
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Юрий Жирков стал обладателем премии «Футбольный Джентльмен года — 2019»

кокорин

Мирча Луческу: «Большие клубы не могут себе позволить такого проблемного игрока как Кокорин»

Кокорин

«Зенит» отправился в Испанию без Кокорина, сосланного в «Зенит-2»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 