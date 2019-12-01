Премьер-лига. 18-й тур. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак»

В матче 18-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» принимал «Спартак». Команда Сергея Семака одержала в этой встрече победу.

Премьер-лига. 18-й тур

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 1:0 (1:0).

Санкт-Петербург. 1 декабря.

Стадион: «Газпром-Арена». 55 119 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Айртон (Шюррле, 54), Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Зобнин, Умяров, Бакаев, Крал (Ананидзе, 73), Ларссон, Понсе.

Гол: 1:0 – Кутепов (21, автогол).

Предупреждения: Оздоев (15), Шатов (28), Бакаев (29), Кутепов (34), Умяров (44), Крал (67), Жиго (75), Шюррле (88).

Удаление: Оздоев (49).

10 (8) удары (в створ) 15 (4)

11 фолы 15

5 угловые 5

2 офсайды 0

52 % владения мячом 48

С первых минут встречи преимуществом завладел «Зенит». Хозяева провели несколько атак и вскоре забили. Дзюба пробил головой после навеса Оздоева, Максименко отбил в Кутепова, от которого мяч отлетел в ворота. После этого обе команды имели возможность забить, но ничего не получилось. Второй тайм начался с удаления Оздоева. Хавбек «Зенита» в борьбе за верховой мяч ударил локтем Ларссона и получил вторую желтую карточку. «Спартак» сразу же двинулся в атаку. На 57-й минуте Понсе мог отличиться, но после его удара головой мяч угодил в штангу. Затем несколько атак создали хозяева, но ворота москвичей спасал Максименко. Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Идущий вторым «Локомотив» отстает на 8 очков. «Спартак» с 22 баллами опустился на 8-ю позицию.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»