Маурицио Сарри — второй тренер «Ювентуса», при котором команда одержала 16 из 17 побед в домашних матчах

В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Брешию». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0.

Для «Старой синьоры» эта победа стала 16 из 17 домашних встреч во всех турнирах при Маурицио Сарри.

Таким образом, 61-летний специалист повторил достижение 1960 года. Тогда главным тренером «Ювентуса» был Карло Парола.

После 24-го тура «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе у «черно-белых» 57 очков. У идущего вторым «Интера» 54 балла, но есть игра в запасе.

Фото: твиттер «Ювентуса»

Источник: Opta