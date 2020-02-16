Маурицио Сарри — второй тренер «Ювентуса», при котором команда одержала 16 из 17 побед в домашних матчах

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Брешию». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0.

Для «Старой синьоры» эта победа стала 16 из 17 домашних встреч во всех турнирах при Маурицио Сарри.

Таким образом, 61-летний специалист повторил достижение 1960 года. Тогда главным тренером «Ювентуса» был Карло Парола.

После 24-го тура «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе у «черно-белых» 57 очков. У идущего вторым «Интера» 54 балла, но есть игра в запасе.

Фото: твиттер «Ювентуса»
Источник: Opta

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

«Ювентус» намерен продлить соглашение с Пауло Дибалой

Криштиану Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» из-за синусита и, возможно, не сыграет с «Пармой»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 