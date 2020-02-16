Маурицио Сарри — второй тренер «Ювентуса», при котором команда одержала 16 из 17 побед в домашних матчах

В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Брешию». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0.
Для «Старой синьоры» эта победа стала 16 из 17 домашних встреч во всех турнирах при Маурицио Сарри.
Таким образом, 61-летний специалист повторил достижение 1960 года. Тогда главным тренером «Ювентуса» был Карло Парола.
После 24-го тура «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе у «черно-белых» 57 очков. У идущего вторым «Интера» 54 балла, но есть игра в запасе.
Фото: твиттер «Ювентуса»
Источник: Opta