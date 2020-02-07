Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер из топ-5 европейских лиг

Стало известно, какой тренер из топ-5 европейских лиг получает самую большую зарплату. Им оказался главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Сообщается, что аргентинский специалист зарабатывает 3,6 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Вот так выглядит список из топ-6 тренеров Европы:

1) Диего Симеоне («Атлетико») – 3,6 млн евро в месяц

2) Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,94

3) Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 1,46

4) Юрген Клопп («Ливерпуль») – 1,46

5) Зинедин Зидан («Реал») – 1,4

6) Антонио Конте («Интер») – 1,38

Также стало известно, сколько зарабатывает новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен. Его зарплата в месяц составляет 500 000 евро.

Фото: твиттер «Атлетико»

Источник: Marca