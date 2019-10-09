Томас Мюллер хочет покинуть «Баварию» в январе

Нападающий Томас Мюллер хочет покинуть «Баварию». Немец планирует это сделать зимой.

30-летний форвард намерен обсудить свое будущее с руководством клуба в этом месяце во время паузы на матчи национальных сборных.

Немец готов сменить команду уже в январе. Он недоволен малым количеством игровой практики, а также считает, что в клубе его недостаточно ценят.

В этом сезоне в чемпионате Германии Мюллер провел 7 матчей, не забив ни одного гола, но отдав 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: tz