«Наполи» может продать Калиду Кулибали по сниженной цене

«Наполи» может расстаться с защитником Калиду Кулибали. Они, возможно, отдадут футболиста по сниженной цене.

По информации источника, решение о продаже появилось из-за спада в форме Кулибали, а также из-за ситуации в клубе. В этом году неаполитанцы показывают неудачную игру, поэтому у команды начался конфликт с болельщиками и руководством.

Сообщается, на продаже защитника могут настоять по причине финансовых проблем, а его цена снизится и составит около 70 млн евро. Ранее «Манчестер Юнайтед» готов был платить за футболиста 100 млн евро.

Напомним, в этом сезоне Кулибали провел 10 матчей. «Наполи» располагается в Серии А на седьмом месте с 19 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror