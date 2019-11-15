«Наполи» может продать Калиду Кулибали по сниженной цене

Автор: Дарья Григорьева 0

«Наполи» может расстаться с защитником Калиду Кулибали. Они, возможно, отдадут футболиста по сниженной цене. 

По информации источника, решение о продаже появилось из-за спада в форме Кулибали, а также из-за ситуации в клубе. В этом году неаполитанцы показывают неудачную игру, поэтому у команды начался конфликт с болельщиками и руководством.

Сообщается, на продаже защитника могут настоять по причине финансовых проблем, а его цена снизится и составит около 70 млн евро. Ранее «Манчестер Юнайтед» готов был платить за футболиста 100 млн евро.

Напомним, в этом сезоне Кулибали провел 10 матчей. «Наполи» располагается в Серии А на седьмом месте с 19 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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