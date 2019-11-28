Виктор Гончаренко: «Грустно осознавать, что мы едем на матч с «Эспаньолом», который ничего не значит»

Автор: Роман Шлуинский 0

Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог игры против «Лудогорца» в 5-м туре Лиги Европы. Напомним, встреча закончилась вничью — 1:1.

— Думаю, что матч с «Лудогорцем» — это отражение всех пяти игр, которые мы провели в Лиге Европы. Мы отдавали очень много сил в каждом матче, проводили много атак, очень много прессинговали.

Но, когда забиваешь два мяча в пяти матчах, то рассчитывать на что-то в любом турнире очень сложно. По количеству ударов, по созданным моментам — предпосылок было много. Но, к сожалению, либо не хватало последнего удара, либо не проходили передачи. Когда пропустили — это был шок. Но это понятно, потому что выключились на 10 минут. Конечно, силы стали покидать, хотя характер нашли в себе и сыграли в ничью. Хорошо, что на поле Дзагоев и Ахметов, которые выходят на замену. Какие-то варианты усилить — повод для оптимизма.

Грустно осознавать, что мы едем в Барселону на матч с «Эспаньолом», который ничего не значит.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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