Александр Мостовой: «Я же не критиковал самого Тедеско. Я ничего против него не имею»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера команды. Напомним, итало-немец возглавил московский клуб в середине октября.

— Вы были одним из тех, кто не понимал, почему «Спартак» пригласил Тедеско. Сейчас поменяли свое мнение о немецком специалисте?

— Постойте, я же не критиковал самого Тедеско. Я ничего против него не имею. Мне была непонятна сама ситуация. Как это сделалось?

— Как?

— По какому принципу назначили этого тренера? Вот и все. Почему берут человека из ниоткуда и ставят во главе «Спартака»? Был бы на его месте кто-то другой сейчас, могли бы так же сыграть и победить «Локомотив».

— Думаете?

— Красноречивый пример — «Динамо». Поставили человека, которого особо никто не знал, а бело-голубые при нем нанесли поражение ЦСКА. И что здесь такого? Так бывает, – сказал Мостовой.

Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака» 14 октября. Под его руководством «красно-белые» один раз сыграли вничью и один раз победили.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»