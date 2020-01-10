«Ювентус» намерен продлить соглашение с Пауло Дибалой

«Ювентус» хочет сохранить нападающего Пауло Дибалу и намерен продлить с ним контракт. В ближайшее время туринцы начнут переговоры с представителями форварда.

Прошлым летом стало известно, что футболист может уйти из «Ювентуса». В услугах аргентинца были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Однако в нынешнем сезоне главный тренер «Старой Синьоры» верит в Дибалу и заинтересована в продлении сотрудничества.

Напомним, действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2022 года. Футболист получает 7 миллионов евро за сезон. Но по условиям нового контракта его зарплата составит 10 миллионов в год.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за «Ювентус» 16 матчей в чемпионате Италии. Он забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com