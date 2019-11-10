Премьер-лига. 16-й тур. ЦСКА на выезде обыграл «Сочи»

В матче 16-го тура РПЛ ЦСКА играл на выезде с «Сочи». Встреча закончилась волевой победой московского клуба.

Премьер-лига. 16-й тур

СОЧИ — ЦСКА — 2:3 (2:1)

Сочи. 10 ноября.

Стадион: «Фишт».

Судья: Станислав Васильев (Ижевск).

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин (Шакуро, 60), Миладинович (Заболотный, 79), Мевля, Новосельцев, Кудряшов, Цаллагов, Лагатор, Нобоа (Бурмистров, 68), Мостовой, Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Обляков, Магнуссон, Дивеев, Карпов (Шарлия, 58), Фернандес, Бистрович, Кучаев, Сигурдссон (Ахметов, 71), Влашич (Дзагоев, 85), Чалов.

Голы: 1:0 — Мостовой (7), 1:1 — Мевля (16, автогол), 2:1 — Полоз (45, с пенальти), 2:2 — Обляков (52), 2:3 — Чалов (55).

Предупреждения: Дивеев (18), Карпов (21), Джанаев (52), Лагатор (59), Обляков (74), Кудряшов (87), Бистрович (90).

7 (4) удары (в створ) 16 (9)

8 фолы 15

0 офсайды 2

2 угловые 6

33 % владения мячом 67

«Сочи» не побеждал четыре матча подряд, однако именно «сочинцы» открыли счет в игре. Полоз убежал в контратаку и отдал передачу на Мостового, который забил после рикошета защитника. Почти сразу же «красно-синие» сравняли счет — Сигурдссон подал в штрафную, а Мевля переправил мяч в свои ворота. Московский клуб продолжил владеть преимуществом и создал несколько опасных моментов, но перед перерывом «армейцы» пропустили с пенальти. 11-метровый реализовал Полоз. Второй тайм начался с двух быстрых голов «армейцев». Сначала Обляков дальним ударом попал в девятку, а затем отличился Чалов. Отметим, что 21-летний форвард забил за ЦСКА впервые с сентября. После этого москвичи создали еще несколько моментов, однако забить больше не удалось. Таким образом, ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на 3-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 13 баллами находится на последнем месте.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»