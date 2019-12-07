Премьер-лига. 19-й тур. «Краснодар» и ЦСКА поделили очки

В рамках 19-го тура РПЛ «Краснодар» проводил домашнюю игру против ЦСКА. Встреча закончилась вничью.

Премьер-лига. 19-й тур

КРАСНОДАР — ЦСКА — 1:1 (0:1).

Краснодар. 7 декабря.

Стадион «Краснодар». 29659 зрителей.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Стоцкий (Скопинцев, 46), Вильена, Ольссон (Камболов, 83), Вандерсон, Ари (Берг, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Обляков (Ахметов, 83), Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Влашич (Бийол, 87), Кучаев, Чалов.

Голы: 0:1 – Облаков (15), 1:1 — Ари (63).

Незабитый пенальти: Ари (63).

Предупреждения: Влашич (42), Дзагоев (57), Обляков (62), Чалов (65), Набабкин (74), Дивеев (90), Вилена (90).

11 (5) удары (в створ) 8 (4)

10 фолы 11

0 офсайды 1

3 угловые 3

52 % владения мячом 48

Перед этой встречей «Локомотив» уступил «Арсеналу», поэтому победитель матча мог обеспечить себе второе место перед зимней паузой. С первых минут ЦСКА завладел преимуществом и вскоре забил. Обляков получил мяч около штрафной и пробил в правый верхний угол. После 30-й минуты уже «Краснодар» перехватил инициативу и контролировал мяч, но создать что-то опасное у ворот Акинфеева не удалось. Во втором тайме «быки» продолжили атаковать и заработали пенальти. Обляков сбил Ари в штрафной, и арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый. Удар Ари с точки отразил Акинфеев, но форвард добил мяч в сетку. После этого хозяева двинулись в атаку, но больше забить не удалось. Таким образом, «Краснодар» набрал 35 очков и переместился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 34 баллами поднялся на 3-ю позицию.

Фото: твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»