Лионель Месси — лучший футболист года по версии France Football

Автор: Роман Шлуинский 0

Лучшим игроком года по версии France Football стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он получил эту награду в 6-й раз.

В минувшем году аргентинский форвард вместе с «Барселоной» стал чемпионом Испании и дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов.

Топ-10 выглядит так:

1) Лионель Месси («Барселона»
2) Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
3) Криштиану Роналду («Ювентус»)
4) Садио Мане («Ливерпуль»)
5) Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6) Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
7) Алиссон Беккер («Ливерпуль»)
8) Роберт Левандовски («Бавария»)
9) Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
10) Рияд Марез («Манчестер Сити»

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер France Football

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