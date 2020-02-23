Андрей Тихонов об игре сборной Звезд на «Кубке Легенд»: «Наплакали себе победу»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре сборной Звезд на «Кубке Легенд». Впервые за 12-летнюю историю первое место заняла не Россия, а сборная Звезд.

«Ну, толкнули Бенаюна. Возможно, фол был. После этого всю игру сломали. Он девушке-судье потом столько наговорил, за что она ему красную карточку показала. Нужно мужчиной оставаться до конца. Зачем подходить к женщине и говорить ей неприятные слова. Ну, толкнули тебя, с кем не бывает. Наплакали себе победу. Вы мужчины, играйте до конца. Вот эту херню устроили: любят нас или не любят. Настроили болельщиков против нас – тоже не красиво», — рассказал Тихонов.

Источник: Еженедельник «Футбол»