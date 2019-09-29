Премьер-лига. 11-й тур. ЦСКА разгромил «Урал» на выезде

«Урал» принимал ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ. Встреча закончилась победой армейцев.

Премьер-лига. 11-й тур

УРАЛ — ЦСКА — 0:3 (0:1)

Екатеринбург. 29 сентября.

Стадион: «Екатеринбург-Арена». 20130 зрителей.

Судья: Павел Кукуян (Сочи).

«Урал»: Баклов, Кулаков, Емельянов, Поляков, Меркулов, Эль-Кабир, Егорычев (Бавин, 79), Аугустынак, Димитров (Кухарчик, 67), Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Ахметов (Нисимура, 79), Влашич (Бистрович, 70), Обляков, Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов.

Голы: 0:1 – Магнуссон (17), 0:2 – Сигурдссон (57), 0:3 – Бийол (65).

Незабитый пенальти: Чалов (76).

Предупреждения: Сигурдссон (52), Емельянов (75).

7 (5) удары (в створ) 12 (6)

7 фолы 16

4 офсайды 6

1 угловые 4

40 % владения мячом 60

«Урал» ни разу не обыгрывал ЦСКА в официальных матчах. Поэтому армейцы с первых минут завладели преимуществом. Чалов убежал один на один с вратарем, но пробил в него. Потом москвичи создали еще несколько моментов, но забили только на 17-й минуте. Влашич подал в штрафную, а Магнуссон вколотил мяч в ворота. Во втором тайме ЦСКА продолжил давить и забил еще два гола. Сначала Сигурдссон замкнул прострел Фернандеса, затем Бийол принял мяч головой в штрафной и перекинул Баклова. На 75-й минуте «красно-синие» заработали пенальти, который не смог реализовать Чалов. Российский форвард не забил второй подряд 11-метровый в РПЛ. В конце встречи «уральцы» создали два опасных момента, однако дважды спасал Акинфеев. Таким образом, ЦСКА набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 14 баллами остается на шестой позиции.

Фото: твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»