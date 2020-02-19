В Москве состоялось официальное открытие международного футбольного «Кубка легенд имени Константина Еременко»

19 февраля в ресторане на Шаболовке состоялось официальное открытие международного футбольного «Кубка легенд имени Константина Еременко». На этом мероприятии присутствовали участники турнира Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Альберт Риера и Фернанду Мейра.

Встреча началась с вопросов гостям:

— Какие ожидания от предстоящего турнира и как важно проводить такие турниры? (задают вопрос Мейре)

— Нас часто приглашают в Москву, и мы всегда соглашаемся принимать участие. Постараемся показать свой лучший футбол в этот раз. Я думаю, что это очень важный турнир.

— Дмитрий Анатольевич [Аленичев — прим. еженедельник «Футбол»], 11 побед на «Кубке легенд». Вы еще сами не устали побеждать на этом турнире?

— Правильно было сказано, что от побед не устаешь. Но с каждым годом нашей команде становится все тяжелее. Поскольку мы, к сожалению, стареем. Но все-таки мы постараемся порадовать своих болельщиков и победить на турнире, но такой задачи у нас не поставлено.

— Егор Ильич [Титов — прим. еженедельник «Футбол»], кого из друзей будете рады видеть на играх?

— Мы бы очень не хотели, чтобы нам попали в группу испанцы и португальцы. Но, как оказалось, в другой группе сборная Мира и сборная Германии, поэтому вопрос спорный. Есть футболисты, которые сюда приезжают просто погулять. Как говорится, есть обязательная программа, а есть произвольная. Поэтому турнир возмужает, где-то молодеет, потому что мы будем одни из стареньких. Из первой пятерки у нас будет самый молодой игрок, которому 44 года.

— Самедов не будет в первой пятерке?

— Пока нет, потому что он впервые будет играть в специфический футбол. У него есть небольшой мандраж. Мы успокоим.

-Кто будет в финале? Дмитрий Анатольевич [Аленичев — прим. еженедельник «Футбол»] немного слукавил, сказав, что у нас нет задачи на турнир. У нашего наставника есть только одна задача — выиграть «Кубок Легенд».

После вопросов любой желающий мог подойти к звездным игрокам и взять автограф или сфотографироваться. Чуть позже были разыграны специальные призы.

Напомним, международный футбольный «Кубок легенд имени Константина Еременко» состоится 12-й раз. Турнир будет проходить в Москве с 21 по 23 февраля на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». В этом году в соревновании примут участие 8 национальных сборных, в числе которых и Россия, побеждающая в турнире одиннадцать лет подряд.

Фото: еженедельник «Футбол»

Источник: еженедельник «Футбол»