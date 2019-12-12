Лига Европы. 6-й тур. ЦСКА обыграл «Эспаньол» и закончил групповой этап на 4-м месте

В последнем туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА играл на выезде с «Эспаньолом». Российский клуб победил в этой встрече и закончил на 4-м месте в группе.

Лига Европы. 6-й тур

ЭСПАНЬОЛ (ИСПАНИЯ) — ЦСКА (РОССИЯ) — 0:1 (0:0).

Барселона. 13 декабря.

Стадион: «Кампо Нуева Мунисипаль де Корнелла».

Судья: Кевин Блом (Нидерланды).

«Эспаньол»: Прието, Пипа, Льюис Лопес, Налдо (Кальери, 86), Хави Лопес, Педроса, Итурраспе, Лосано, Пьятти (Гранеро, 72), Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.

ЦСКА: Помазун, Обляков, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 87), Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.

Гол: 0:1 — Влашич (84).

Предупреждения: Обляков (71), Магнуссон (72), Карпов (76), Дивеев (77).

9 (5) удары (в створ) 10 (4)

14 фолы 15

1 офсайды 3

3 угловые 4

49 % владения мячом 51

Ни для «Эспаньола», ни для ЦСКА этот матч уже ничего не решал. Испанский клуб обеспечил себе 1-е место в группе H, ЦСКА — 4-е. С первых минут преимуществом завладели армейцы, но первый опасный момент создали именно хозяева. На 14-й минуте Пьятти вышел один на один с Помазуном, но российский голкипер отразил удар. После этого ЦСКА создал несколько опасных моментов, однако это ни к чему не привело. После перерыва московский клуб продолжил давить, шанс для взятия ворот был у Ахметова, но уже вратарь «Эспаньола» спас свою команду от гола. Позже Кучаев и Чалов вдвоем вышли перед голкипером, но забить снова не удалось. Однако на 84-й минуте Влашич все же открыл счет в игре. Хорват подобрал мяч около штрафной и пробил в нижний правый угол. Таким образом, ЦСКА впервые победил в этом сезоне Лиги Европы, набрал 5 очков и закончил на 4-м месте в группе H. «Эспаньол» с 11 баллами остался на 1-й позиции и вышел в плей-офф. В другом матче «Лудогорец» сыграл вничью с «Ференцварошем»(1:1) и обеспечил себе выход в 1/16 финала со второго места.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»