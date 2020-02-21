Ивица Олич: «Сборная России играет сейчас, как надо: сердцем, друг за друга»

Автор: Роман Шлуинский 0

Экс-игрок ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич впервые приехал на «Кубок Легенд». Он приехал выступить в составе сборной Звезд. В первой игре хорват оформил дубль,  а его сборная разгромила сборную Нидерландов (12:3). После игры Ивица рассказал, для чего нужен «Кубок Легенд», следит ли сейчас за ЦСКА и о том, кто выиграет чемпионат Европы-2020. 

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Хорватия — Англия — 2:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 июля 2018 г.

 — Какие впечатление после возвращения?

— Помню, год или полтора года здесь был, когда играли в финале чемпионата мира, поэтому этот стадион запомнил хорошо. Сегодня я впервые на «Кубке Легенд». Стипе [Плетикоса — прим. еженедельник «Футбол»] уже был в прошлом году. Он сказал, что здесь по организации все отлично. Я обещал, что приеду, если будет время. Поэтому я рад быть здесь сегодня.

— Для чего проводится этот турнир?

— Можно увидеть, какие игроки приезжают сюда. Если рассматривать мою команду [сборную Звезд — прим. еженедельник «Футбол»], то они играли на высоком уровне в Европе. Они сейчас старые, но знающие понимают, что класс остался.

— Сборная России сейчас развивается. Как вы думаете, какие у нас перспективы на Евро-2020?

— На чемпионате мира было видно, как они сейчас играют.  По-моему, сборная России играет сейчас, как надо: сердцем, друг за друга. Все футболисты сейчас играют на высоком уровне. Поэтому со сборной России никому сейчас легко не будет.

— Следите сейчас за ЦСКА?

— Конечно! Видно, что в этом году «Зенит» с Семаком выиграют чемпионат, потому что сейчас у них большой отрыв. Интересно будет посмотреть, кто займет 2-е место?

— Кто выиграет чемпионата Европы-2020?

— Тяжело сказать. Я думаю, что Хорватия.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»

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