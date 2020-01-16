«Атлетико» предложил 10 миллионов евро за Кавани. «ПСЖ» намерен получить 30 миллионов

Автор: Роман Шлуинский 0

«Атлетико» намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Мадридцы хотят совершить сделку в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что клубам пока не удалось согласовать сумму сделки. По данным источника, «Атлетико» предложил 10 миллионов евро за уругвайского форварда, однако «ПСЖ» хочет 30 миллионов.

Отмечается, что сам футболист изъявил желание продолжить карьеру в Испании. 32-летний форвард не был в заявке на матч с «Монако» (4:1), но у него нет травмы. Он хочет ускорить процесс перехода. Соглашение Кавани с клубом из Парижа действует до конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Эдисон Кавани провел за «ПСЖ» 9 матчей в чемпионате Франции. Он забил 2 гола.

Фото: твиттер «ПСЖ»
Источник: Marca

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