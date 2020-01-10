Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Автор: Тимофей Поршнев 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил приз лучшем игроку АПЛ в декабре. Он набрал 4 (1+3) очка за 5 матчей.

Для 21-летнего англичанина этот приз стал первым в карьере. В 5 матчах декабря он забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи.

Помимо Трента, на награду претендовали Эмилиано Буэндиа («Норвич Сити»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).

Фото: твиттер Трента Александер-Арнольда
Источник: официальный сайт АПЛ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алиссон Беккер

Алиссон Беккер стал лучшим вратарем года по версии France Football

klubnii_chempionat_mira

«Ливерпуль» и «Фламенго» сыграют в финале клубного ЧМ-2019

Юрген Клопп: «Победа в финале клубного ЧМ для «Ливерпуля» — это высадка на Луну»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 