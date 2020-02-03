Зарплата Александра Кокорина в «Зените» приравнена к минимальному размеру оплаты труда в России

Зарплату форварда «Зенита» Александра Кокорина приравняли к МРОТ (минимальному размеру оплаты труда в России). В сентябре он составлял 11 280 рублей.

«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11 280 рублей. Если растет МРОТ, то растет и зарплата», — сообщил источник в «Зените».

Также сообщается, что футболист «не торговался за свой контракт» и принял соглашение сразу.

«Он был благодарен клубу за поддержку, которую ему оказывали во время заключения. По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ», — отметил собеседник в «Зените».

Таким образом, исходя из открытых данных о зарплатах футболистов, Кокорин теперь является самым низкооплачиваемым игроком РПЛ.

Отмечается, что сам Кокорин и генеральный директор клуба Александр Медведев не смогли оперативно ответить на вопрос о размере зарплаты футболиста.

В декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в 2020 году минимальная зарплата в городе составит 19 тысяч рублей.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: РБК